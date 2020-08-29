اليوم السابع
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اجتماع التحالف الدولى لهزيمة تنظيم داعش لبحث تجفيف موارد التنظيم

السبت، 29 أغسطس 2020 10:59 ص
اجتماع التحالف الدولى لهزيمة تنظيم داعش لبحث تجفيف موارد التنظيم تنظم داعش الإرهابى - أرشيفية
وكالات

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، لفتت فيه إلى عقد التحالف الدولى لهزيمة تنظيم داعش، نهاية شهر يوليو الماضي، اجتماعه الثالث عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش"CIFG"، عبر مكالمة جماعية للمشاركين لمناقشة الجهود العالمية حول الشأن.
 
وتسند رئاسة المجموعة منذ تأسيسها، في 2015، لكل من إيطاليا والولايات المتحدة والسعودية.
 
ونقلت قناة الحرة ، أن مجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش أصدرت بيانا، قالت فيه إن المجموعة الإرهابية، رغم هزيمتها على الأرض، لا تزال مصممة على إعادة جمع صفوفها وممارسة العنف ضد شركاء التحالف والسكان المحليين أينما كانت.
 
وبناء على ذلك، فقد "واصل أعضاء CIFG جهودهم الحاسمة لاستنزاف موارد داعش، وتعطيل تدفقاتها المالية، وإضعاف مرونتها".
 
وبحسب البيان، فقد تبادل الأعضاء معلومات حول الأنشطة المالية لداعش، والإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية لتعطيل العمليات المالية للتنظيم، وتضمن الاجتماع تبادل معلومات حول التحسينات التي قدمتها الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وتناول الاجتماع أهمية العقوبات متعددة الأطراف المتواصلة والمنسقة، مثل قيام مركز استهداف تمويل الإرهاب والذي يتخذ من الرياض مقرا له بتسمية ستة أهداف في داعش في يوليو الماضي.
 
ويشدد البيان على تصميم داعش على تكييف أساليبه لجمع الأموال والحصول على التسهيلات المالية، عبر شبكته العالمية، رغم هزيمته الإقليمية في العراق وسوريا، التي تسببت بتدهور مالي للتنظيم.

وزارة الخزانة الأمريكية

التحالف الدولى

تنظيم داعش

مجموعة مكافحة تمويل داعش

CIFG

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