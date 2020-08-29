اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونيا غدا

السبت، 29 أغسطس 2020 12:35 م
إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونيا غدا امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2020، غدا الأحد إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني.
 
 
 
وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الوزارة انتهت من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2020، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها غدا الأحد.
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن نسب النجاح فى بعض نوعيات الدبلومات قريبة من السنوات الماضية، ففى دبلوم الفنى الزراعى وصلت نسبة النجاح قرابة 48، و58% بالنسبة للتعليم الصناعى نظام خمس سنوات، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إعداد تقرير من قبل الشئون القانونية فى الوزارة عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.
 
وشدد رئيس الامتحانات على أنه تم تحديد الأوائل وسيكون عددهم فوق ال 30 طالب وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن من يدخل امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020.
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنيه 2020

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

اخبار مصر

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تؤكد جاهزية نتيجة الدبلومات الفنية 2020 للاعتماد والإعلان

السبت، 29 أغسطس 2020 10:04 ص

التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:09 م

انتهاء تصحيح كراسات امتحانات الدبلومات الفنية.. الكنترولات ترصد وتراجع الدرجات.. مصادر: تحدد الأوائل بكل كنترول.. وتؤكد: إعلان النتيجة خلال أيام إلكترونيا على موقع الوزارة.. وتطبيق قواعد الرأفة على بعض الكراسات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:18 م

التعليم تنتهى من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020 أواخر الأسبوع الجارى

الأحد، 16 أغسطس 2020 10:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة