إستلام 4 طن لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على القرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى بالقرى الأكثر إحتياجاً بالبحيرة ،صرح الدكتور محمد العرينى - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أنه قد تم توزيع 12 طن لحوم من صكوك الأضاحى منذ بدايه هذا الشهر كما تم اليوم إستلام 4 طن ليصبح الإجمالى 16 طن لحوم لتوزيعها بنطاق المحافظة .

واشار إلى أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية فى الذبح فى وقته الشرعى تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين كما تتم عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف مؤكداً على إستهداف المستحقين بتلك القرى مع إتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية أثناء عملية التوزيع .

وأشاد اللواء هشام آمنة بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال فى هذا المشروع التكافلى .