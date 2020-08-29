أمريكا تشيد بتمديد مهمة اليونيفيل بلبنان وتؤكد انتهاء فترة تهاون مجلس الأمن

كتب أحمد عرفة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه انتهت فترة تهاون مجلس الأمن بمهمة اليونيفيل في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار تمديد مهمة اليونيفيل في لبنان خطوة لتحسين فعاليتها. وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، أن اليونيفيل ستتمكن من الوصول إلى مواقع لاحتواء حزب الله.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها تصريحات مصدر رئاسي فرنسي قال فيها: التجديد لقوات اليونيفيل مهم للبنان وإسرائيل، و يجب تضمين بيان الحكومة اللبنانية برنامج الإصلاحات الضرورية.

وكان تمكن الجيش اللبناني من السيطرة على الوضع في منطقة خلدة التابعة لمحافظة جبل لبنان، وإيقاف الاشتباكات النارية المسلحة التي اندلعت مساء اليوم وأخذت طابع التوتر المذهبي على خلفية تعليق لافتات ورايات بمناسبة ذكرى عاشوراء.