اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تشيد بتمديد مهمة اليونيفيل بلبنان وتؤكد انتهاء فترة تهاون مجلس الأمن

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 م
أمريكا تشيد بتمديد مهمة اليونيفيل بلبنان وتؤكد انتهاء فترة تهاون مجلس الأمن اليونيفيل
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه انتهت فترة تهاون مجلس الأمن بمهمة اليونيفيل في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار تمديد مهمة اليونيفيل في لبنان خطوة لتحسين فعاليتها. وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، أن اليونيفيل ستتمكن من الوصول إلى مواقع لاحتواء حزب الله.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها تصريحات مصدر رئاسي فرنسي قال فيها: التجديد لقوات اليونيفيل مهم للبنان وإسرائيل، و يجب تضمين بيان الحكومة اللبنانية برنامج الإصلاحات الضرورية.

 

وكان تمكن الجيش اللبناني من السيطرة على الوضع في منطقة خلدة التابعة لمحافظة جبل لبنان، وإيقاف الاشتباكات النارية المسلحة التي اندلعت مساء اليوم وأخذت طابع التوتر المذهبي على خلفية تعليق لافتات ورايات بمناسبة ذكرى عاشوراء.

 


أمريكا

لبنان

اليونيفيل

ازمه لبنان

اخر الاخبار

اليونيفيل في لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصدر رئاسى فرنسى يؤكد على أهمية التجديد لقوات اليونيفيل للبنان وإسرائيل

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:49 ص

قوات اليونيفيل: نجرى اتصالات مع إسرائيل ولبنان لوقف التوتر على الحدود

الإثنين، 27 يوليه 2020 04:39 م

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بوحدة لبنان وندعم قوات اليونيفيل لحفظ الاستقرار

الخميس، 18 يونيو 2020 05:11 م

وزير الخارجية اللبنانى يلتقى قائد القوات الدولية لليونيفيل

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:59 م

الحكومة اللبنانية تمدد عمل قوات اليونيفيل لمدة عام جديد

الجمعة، 29 مايو 2020 07:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة