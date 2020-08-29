اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 08:59 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-8-2020

السبت، 29 أغسطس 2020 08:09 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-8-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 29-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 237.00 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  237.00 ريال  بما يعادل  63.19 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  217.25 ريال  بما يعادل  57.93 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 207.38 ريال  بما يعادل  55.30 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  177.76 ريال  بما يعادل  47.40 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  138.25 ريال  بما يعادل  36.86 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  118.50 ريال   بما يعادل  31.60 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,371  ريال   بما يعادل  1,965 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,659 ريال   بما يعادل   442.36 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 237,003 ريال  بما يعادل 63,193 $

 

 

وارتفع الذهب نحو 1% عالميا، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 1.3% أمس الخميس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.


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