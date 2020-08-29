اليوم السابع
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أستاذ اقتصاد زراعى يطالب باسترجاع 350 ألف فدان من المعتدين على أراضي الدولة

السبت، 29 أغسطس 2020 08:04 م
أستاذ اقتصاد زراعى يطالب باسترجاع 350 ألف فدان من المعتدين على أراضي الدولة أرض زراعية - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن التعدى على الأراضى الزراعية قديم ولكنه تسارع في السنوات الـ10 الأخيرة، وأن هناك 400 ألف فدان تم الاعتداء عليها، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت التي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 50 ألفا جرى استعادتهم، ما يدل على أن هناك 350 ألف فدان لم يتم استرجاعها حتى الآن. 

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن الظاهرة لها أسباب، حيث يوجد ما يتم بظاهرة "تسقيع الأراضى" لبيعها بأسعار أعلى بعد دخولها الحيز العمرانى، كذلك الزيادة السكانية، حيث يقوم صاحب الأرض ببناء بيت أخر لابنه عند الزواج.

وأشار جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن الحكومة ساعدت في تسريع التعديات على الأراضى، حيث طالب المسئولين بعدم مد الخدمات من كهرباء و مياه و صرف صحى، إلى الأراضى المخالفة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.

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