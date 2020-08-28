7 مشروعات لتطوير العشوائيات بالقاهرة وفرت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية

انتهت محافظة القاهرة من إنشاء عددا من مشاريع تطوير العشوائيات وافتتحتها بالفعل، وسكنت بعضها وجار استكمال تسكين المتبقى، حيث وفرت 7 مشروعات أماكن بديلة لسكان المناطق العشوائية التى تم تطويرها ونقل سكانها من 50 % من مساحة العاصمة.

ويستعرض اليوم السابع المشاريع التي تم إنشاؤها فى العاصمة:

1- تقع الـ7 مشروعات على مساحة 145 فدانا .

2 - وفرت تلك المشروعات 25049 وحدة سكنية تم توزيعها بدون مقابل للسكان.

3- مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية انتهى إنشاؤه بالكامل وتم فرش وحداته وتسكين معظمه.

4- مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدات سكنية وجار تسكينه.

5- مشروع أهالينا1 يوفر 1064 وحدة سكنية وتم تسكينه.

6- مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وفرشه بالكامل وتسكينه.

7- مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية افتتحه الرئيس ويتم تسكينه الآن بعد فرش الوحدات.

8- مشروعا الأسمرات 1 و2 تم تسكينهما بالكامل وبهما أكثر من 11 ألف وحدة.