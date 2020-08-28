اليوم السابع
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7 مشروعات لتطوير العشوائيات بالقاهرة وفرت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:00 ص
7 مشروعات لتطوير العشوائيات بالقاهرة وفرت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية مدينة الأسمرات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت محافظة القاهرة من إنشاء عددا من مشاريع تطوير العشوائيات وافتتحتها بالفعل، وسكنت بعضها وجار استكمال تسكين المتبقى، حيث وفرت 7 مشروعات أماكن بديلة لسكان المناطق العشوائية التى تم تطويرها ونقل سكانها من 50 % من مساحة العاصمة.

 ويستعرض اليوم السابع المشاريع التي تم إنشاؤها فى العاصمة:

1- تقع الـ7 مشروعات على مساحة 145 فدانا .

2 -  وفرت تلك المشروعات 25049 وحدة سكنية تم توزيعها بدون مقابل للسكان.

3- مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية انتهى إنشاؤه بالكامل وتم فرش وحداته وتسكين معظمه.

4- مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدات سكنية وجار تسكينه.

5- مشروع أهالينا1 يوفر 1064 وحدة سكنية وتم تسكينه.

6- مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وفرشه بالكامل وتسكينه.

7- مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية افتتحه الرئيس ويتم تسكينه الآن بعد فرش الوحدات.

8- مشروعا الأسمرات 1 و2 تم تسكينهما بالكامل وبهما أكثر من 11 ألف وحدة.

 


تطوير العشوائيات

مشاريع تطوير العشوائيات

القاهرة

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