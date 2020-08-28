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وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل تصنيع قمر صناعى لمراقبة الحدود وموعد إطلاقه

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:00 ص
وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل تصنيع قمر صناعى لمراقبة الحدود وموعد إطلاقه محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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كشف محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة لديها 22 مشروعا فضائيا تعمل عليهم خلال هذه الفترة، موضحا أن بعضهم قارب على الانتهاء والبعض الآخر في المراحل الأولى، ومن بينهم 4 مشاريع هامة بعمل عليها مع جهة سيادية فى الدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،:"أهم مشروع شغالين عليه حاليا ومن المشروعات المهمة جدا أننا بدأ تصنيع قمر صناعى هام لمراقبة الحدود المصرية بدأنا فيه من 6 شهور ومخطط إطلاقه في الفترة من يونيو لسبتمبر 2021".

وكان الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أكد أن القمر الصناعى طيبة .1، يساهم فى تأمين الحدود المصرية، موضحا أن الحدود بيننا وبين ليبيا 1100 كم، والحدود الجنوبية 1200 كم وتأمين الحدود بتلك المسافة وبالمعدات التى تستخدم العامل البشرى فى ظروف شديدة القسوة لا يعطى نسبة تأمين على مدار الساعة ولا نسبة تأمين 100%، لذلك هناك اتجاه لاستخدام تكنولوجيات الأقمار الصناعية فى تأمين الحدود المصرية.

وحول كيفية الاستفادة من إمكانيات القمر طيبة.1 فى تأمين الحدود، أوضح القوصى، أنه يتم استخدام محطات صغيرة تنتشر على طول الحدود متصلة بوسائل التأمين من كاميرات تراقب الحدود وأجهزة الرادار والمستشعرات التى تشعر بأى متغيرات وكل هذه الوسائل ترتبط بمحطات إرسال واستقبال مع الأقمار الصناعية .

 وأضاف القوصى، أن وسائل التأمين تعطى المعلومات للمحطات التى بدورها ترسلها لطيبة .1 ليقوم بدوره ليرسلها لمركز قيادة فى مكان ما الذى بدوره يتعامل مع المعلومات التى يستقبلها، وهو ما يعطى ميزة قوية فى تأمين الحدود على مدار الساعة .


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