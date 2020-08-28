وصول أولى سفن الجسر البحرى المصرى إلى بيروت لمساندة اللبنانيين.. صور

بيروت - إيمان حنا

وصلت صباح اليوم الخميس، أولى سفن الجسر البحرى المصرى الذى أنشىء بتوجيهات من الدولة المصرية، لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

يأتى ذلك في إطار المساعدات الإغاثية العاجلة التي تقدمها مصر، حكومة وشعبا، إلى لبنان لتجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجارى، وذكرت السفارة المصرية في لبنان أن السفينة المصرية تحمل على متنها 125 طنا من الزجاج المقدم من اتحاد الصناعات المصرية، للمساهمة في ترميم الخسائر المترتبة على انفجار ميناء بيروت البحري والتي شملت معظم أرجاء العاصمة.

استقبل السفينة سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى والملحق العسكرى العميد أحمد الشحات والقنصل وائل السيسى والمستشار عبدالله زهدى، وقنصل مصر العام أحمد إمام، والدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية بلبنان، وعدد من المسئولين اللبنانيين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسرين جوى وبحرى والبداية كانت بالجسر الجوي والذى شمل 16 طائرة عسكرية نقلت مئات الأطنان من المساعدات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأقلت أيضا عددا من الأطباء المصريين للمساهمة بجهودهم في علاج مصابي الانفجار والمرضى الذين يعانون أمراضا مختلفة .