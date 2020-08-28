والد محمد صلاح بخير.. رسالة خال نجم ليفربول للجماهير المصرية

الغربية مصطفى عاد

نشر عبد العزيز البمبى، خال اللاعب محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، رسالة عبر صفحته الشخصية لطمأنة أهالى قرية نجريج على والد اللاعب بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتلقى العلاج بالمستشفى. وأكد خال اللاعب، أن صلاح غالى تماثل للشفاء، ويتمتع بصحة جيدة ويقضى الآن فترة نقاهة بالقاهرة، مقدما الشكر لأبناء قريته وأقاربه ولكل من سأل عنه طوال فترة تواجده بالمستشفى.

وكان صلاح غالي، والد اللاعب الدولى محمد صلاح، قد خضع للعلاج مستشفى بالقاهرة، بعد حدوث اضطرابات فى ضغط الدم خلال الفترة القليلة الماضية.

وانتقلت أسرة اللاعب للقاهرة للبقاء بجانب والد اللاعب أثناء رحلة العلاج بالمستشفى لحين تماثله للشفاء وخروجه مرة أخرى.

وكشف مصدر مسئول رفض ذكر اسمه لـ اليوم السابع، أن والد اللاعب شعر بهبوطا فى ضغط الدم يوم وقفة عرفات، وتوجه للطبيب للاطمئنان عليه وتم إبلاغ اللاعب بما حدث لوالده فقام بالحجز له فى إحدى المستشفيات بالقاهرة، وبالفعل تم نقل والده إليها ولكن حالته الصحية لم تنتظم فقام اللاعب بالحجز له بمستشفى دار الفؤاد لمتابعة الحالة الصحية لوالده.

وأكد المصدر، أن أسرة اللاعب انتقلت للإقامة داخل الفيلا بالقاهرة للبقاء بجواره وزيارته بالمستشفى.