نقابة أطباء الأسنان تُخاطب "الأعلى للإعلام" لوضع ميثاق شرف لبرامج طب الأسنان

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد مُسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المتحدث الرسمى باسم النقابة، إن النقابة برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث وضع ميثاق إعلامى خاص بمهنة طب الأسنان، والبرامج التليفزيونية التى يتم بثها على القنوات الفضائية.

وأوضح مُسعد، فى بيان، أن الهدف من وضع ميثاق شرف التأكد من المعلومات المُقدمة من خلال البرامج الإعلانية المتعلقة بعلاج الأسنان ووجود مرجعية علمية للضيف.

كما أعلن المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إنه فى إطار اهتمام النقابة لدعم المرأة، تم استحداث لجن "هي" لمساندة طبيبات الأسنان، برئاسة الدكتورة شهيرة معتصم عضو النقابة العامة لأطباء الأسنان، موضحا أن اللجنة تهدف لمساعدة الطبيبات عن طريق التوعية بالحقوق والواجبات كطبيبة أسنان، وإتاحة فرصة التعليم والتدريب المستمر للطبيبات، بجانب دعم ومساندة الطبيبة في الجانب الأسري.

وكان الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أعلن تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، بعد انتخابات التجديد النصفى، حيث تم انتخاب الدكتور يوسف حمزة أمينا عاما للنقابة، والدكتور حسين عبد الهادى أمينا للصندوق، وأمينا مساعدا الدكتور هشام عبد الناصر، والدكتور محمد بدوى أمينا مساعد للصندوق.