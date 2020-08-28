اليوم السابع
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نبيلة مكرم تعبر عن فرحتها بتنظيمها زيارة طلاب مصريي الخارج لقصر البارون..صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:40 م
نبيلة مكرم تعبر عن فرحتها بتنظيمها زيارة طلاب مصريي الخارج لقصر البارون..صور الطلبة فى قصر البارون
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها نظمت زيارة خاصة إلى قصر البارون فى مصر الجديدة، للطلاب المصريين فى الخارج بعد محاضرة عن سد إثيوبيا، بالتعاون مع وزيرى الرى والسياحة.

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ونشرت السفيرة نبيلة مكرم، عبر حسابها على انستجرام، صورا من زيارة الطلبة لقصر البارون، صحبتها بتعليق: "يا فرحة مصر بولادها اللى بيدرسوا فى الخارج، بكره لما يتخرجوا حيفرحوها أكتر وأكتر، بعد استفادتهم من محاضرة سد إثيوبيا مع معالى وزير الرى، نظمنا مع معالى وزير السياحة زيارة خاصة ليهم فى قصر البارون".

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وأضافت الوزيرة: "اللى ولاده لسه مارجعوش جامعتهم فى الخارج، خليهم ينضموا لبرامجنا عشان يشوفوا مصر الجديدة".

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من ناحية أخرى، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن فخرها بالمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج وتقديرها لما قاموا به من جهود ووقفات سلمية فى الولايات المتحدة، وألمانيا وبعض الدول الأوروبية للمناداة بحماية حقوق مصر فى مياه النيل، مشيرة إلى قيام وزارة الهجرة بإنتاج فيلم بكل اللغات يتحدث عن حق مصر التاريخى فى مياه النيل، تم توزيعه على كل السفارات والقنصليات لمساعدة الجاليات فى جهودهم لتوصيل صوت مصر للرأى العام العالمي.
 
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وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين فى الخارج قدموا صورا إيجابية من خلال حرصهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، لذلك حرصت على تصوير فيديو توضح فيه للمواطنين كل ما يتعلق بالانتخابات مثل دور مجلس الشيوخ، وكيفية التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وآلية التصويت من خلال البريد السريع، لافتة إلى أن الترتيبات قد تختلف قليلا فى انتخابات البرلمان والمفترض أن تعقد بداية العام القادم حيث ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن آلية تمثيل المصريين فى الخارج داخل البرلمان.
 
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نبيلة مكرم

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سد اثيوبيا

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