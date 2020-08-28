نائب وزير الإسكان يوجه بسرعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"ممشى أهل مصر"

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المرحلة الأولى الجاري تنفيذها بمشروع "ممشى أهل مصر"، بكورنيش النيل، بمحافظة القاهرة، ويرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، واستشاري المشروع.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع "ممشى أهل مصر"، بامتداد 2 كيلو متر بدءاً من كوبري 15 مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، وبها أكثر من 60 محلا بمساحات تتراوح بين 10 و60 متر مربع، و5 مطاعم (مغلقة ومكشوفة) تطل على نهر النيل، ومسرح مكشوف، ومماشى على مستويين لمشاهدة مناظر النيل الخلابة، ونوافير ومراسى لليخوت، بالإضافة إلى مساحات للأنشطة المؤقتة والترفيهية.

ووجه المهندس خالد عباس، بالبدء الفورى فى أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع "ممشى أهل مصر"، والتى تبدأ من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، ومن كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل بمسافة 3 كيلو متر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير كورنيش النيل ليكون متنفسا للمصريين، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية المختلفة الجاري تنفيذها.