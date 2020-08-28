ميركل تؤكد عملها مع أى رئيس أمريكى منتخب

كتب رامى محيى الدين

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ستعمل مع أى رئيس أمريكى منتخب، وأن ألمانيا لديها رؤية مشتركة مع واشنطن حول أهمية الناتو الدفاعية، لديها مقاربات علمية مشجعة حول تطوير لقاح ضد كورونا، وأن الأمور لن تعود إلى طبيعتها قبل التوصل إلى لقاح لكورونا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه نظرًا لزيادة عدد الإصابات بالكورونا بالبلاد ينبغي العودة الى تضييق القيود مرة أخرى، وأضافت ميركل، فى تصريحات نشرتها صحيفة "دى فيلت" نقلا عن وكاله الأنباء الألمانية ،أنه يجب التقيد الصارم بقواعد النظافة، وتغريم انتهاكات شرط الكمامة بما لا يقل عن 50 يورو، وهذا سيتم اقراره .

وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت ميركل لذلك يجب أن تظل الأحداث الكبيرة مثل المهرجانات الشعبية، والأحداث الرياضية الكبيرة ، والحفلات الموسيقية الكبيرة، والمهرجانات أو مسابقات الرماية فى القرى محظورة حتى 31 ديسمبر 2020 على الأقل .

وتشدد ألمانيا القيود على مواطنيها فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك زيادة الغرامات على عدم ارتداء الأقنعة وفقا لمشروع اتفاقية بين المناطق والحكومة الألمانية.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن السلطات الألمانية ستعزز أيضا ضوابطها لضمان احترام فترات الحجر الصحى وستفرض غرامات إذا لم يكن الأمر كذلك.

وأضاف الراديو أنه تم إجراء تفاوض بين حكومة المستشارة أنجيلا ميركل والمناطق الألمانية الستة عشر التي تسمح بمشاركة 25 شخصا فقط في أي تجمع خاص.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات قد أعلن في وقت سابق في " النشرة الوبائية" التي صدرت الأسبوع الماضي، أن عدد الاختبارات المرتفع بشكل هائل في ألمانيا يمكن أن يتسبب في مشاكل في القدرة على إجراء الاختبارات وتراكم الأعمال في هذه المراكز، وحذر من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث تأخيرات في الكشف عن عدوى كورونا حتى مع البدء في تدابير الحماية عن طريق مكاتب الصحة.