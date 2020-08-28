موقع فرنسى يكشف عدم تفضيل قطر مشاهدة وثائقى "أوراق قطر" لفضحه دعمها للإخوان

كتب: أحمد علوى

كشفت تقرير لموقع alterinfo الفرنسى، بعنوان (قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا)، إن الفيلم الوثائقى "أوراق قطر" لا تفضل قطر مشاهدته، لأنه يكشف دورها في دعم جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم، وأشار التقرير إلى إن الأمير تميم آل ثانى يرى نفسه منذ عام 2011 أنه "زعيم المؤمنين"، وأضاف التقرير، أنه في الوقت الذي تكون فيه قطر تحت الحصار من جيرانها، فإن هذا التمويل يسعى أيضا إلى تحقيق أهداف جيوسياسية إقليمية.

وكشف الفيلم الذى حصلت المتحدة للخدمات الإعلامية، على حقوق عرضه لأهمية المحتوى للمشاهد المصرى والعربى، أن قطر مولت إنشاء ما يقرب من 140 مشروع في فرنسا وأوروبا، إذ كانت إيطاليا فى المقدمة بحوالى 45 مشروعا بـ22 مليون يورو، وذلك فى محاولة لنشر الفكر المتطرف هناك.

وفضح فيلم "أوراق قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" محاولة إمارة قطر الإرهابية السيطرة على مفاصل دول القارة العجوز، من خلال تمويل حركات ومنظمات تدعم الإرهاب والفكر المتطرف والتي على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.