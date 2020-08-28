موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 28-8-2020

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 28-8-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها إعلان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي (100%) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020، اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استثمارات إضافية بقيمة 3 مليار جنيه لمشروع تبطين الترع، لتصل جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليار جنيه خلال عام 20/2021.

رئيس مصلحة الضرائب: التجاوز عن 90% حال سداد الممول أصل دين الضريبة قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020، و( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17 /8/ 2020 حتى 15 /10/ 2020 ، (70% )إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16 /10/ 2020 حتى 14/12/2020 ، ( 50%) إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 /12/ 2020 حتى 12/2/2021. قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020، و( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17 /8/ 2020 حتى 15 /10/ 2020 ، (70% )إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16 /10/ 2020 حتى 14/12/2020 ، ( 50%) إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 /12/ 2020 حتى 12/2/2021.

وأضاف "عبد القادر"، أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (5 ) لسنة 2020 ، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات أو الأجازات الرسمية ، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020حق للممول أو المسجل أو المُكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير قطعتي أرض لشركات قطاع الأعمال بمحور المحمودية استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخطط تطوير قطعتى الأرض التابعتين لشركتي (السيوف للغزل والنسيج – الأهلية للغزل والنسيج، التابعتين للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، الواقعتين بمحور المحمودية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمجموعة الاستشارية. استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخطط تطوير قطعتى الأرض التابعتين لشركتي (السيوف للغزل والنسيج – الأهلية للغزل والنسيج، التابعتين للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، الواقعتين بمحور المحمودية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمجموعة الاستشارية.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة وضع مخطط عمراني متميز يحقق أعلى نسب استغلال للأراضي بتلك المواقع، وبما يتماشى مع أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.



وزارة التخطيط تعتمد 4 مليارات جنيه لمشروع تبطين الترع خلال العام المالي الحالي أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والهدف من المشروع والنتائج الإيجابية المُحقَقة. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والهدف من المشروع والنتائج الإيجابية المُحقَقة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار تقرير الوزارة، إلى اعتماد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استثمارات إضافية بقيمة 3 مليار جنيه للمشروع، لتصل جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليار جنيه خلال عام 20/2021، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وفي إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.71% آخر أسبوع بأغسطس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 13.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 319.8 مليار جنيه إلى 329.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 185 مليار جنيه إلى 188.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 504.8 مليار جنيه إلى 517.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.

45 ألف جنيه سعر متر المحل في النوبارية الجديدة و 55 ألف للصيدلية.. لأول مرة أعلن المهندس محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن بيع 8 محال تجارية وصيدلية بالأسواق التجارية بمنطقتي (11 ، 20) عمارة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، وذلك في مزاد علني. أعلن المهندس محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن بيع 8 محال تجارية وصيدلية بالأسواق التجارية بمنطقتي (11 ، 20) عمارة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، وذلك في مزاد علني.

وأوضح "القصري"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أسعار بيع المتر مربع بالمحال التجارية تراوحت بين 32 ألف و 45 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالصيدلية إلى 50500 جنيه، وهي المرة الأولى التي تصل فيها أسعار المتر لهذه القيمة بالمدينة.