معهد الصحة الإيطالى: متوسط عمر المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 29 عاما

كتبت فاطمة شوقى

أكد التقرير الأسبوعى لرصد الوباء الذى ينفذه معهد الصحة الإيطالى، أن فيروس كورونا يواصل التفشى فى إيطاليا، لافتا إلى انخفاض متوسط ​​عمر الإصابة بالفيروس إلى 29 عامًا.

وأشارت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إلى أنه في إيطاليا ، كما هو الحال في بقية العالم ، حدث انتقال للوباء مع انخفاض حاد في متوسط عمر السكان الذين يصابون بالعدوى" و "متوسط عمر الحالات التي تم تشخيصها في الأسبوع الماضي هو 29 سنوات ، مما يؤكد الاتجاه التنازل".

أنه وفقا للتقرير ، الذي يتم إعداده كل أسبوع بالبيانات المقدمة من كل منطقة والذي يتوافق مع الفترة 17-23 أغسطس 2020 ، تم تأكيد زيادة الحالات الجديدة المبلغ عنها في إيطاليا للأسبوع الرابع على التوالي، لكن لوحظ أيضًا أن "هناك خطورة سريرية أقل للحالات التي تم تشخيصها ومعظمها بدون أعراض".

في أسبوع المتابعة ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 1.374 حالة تفشي نشطة ، منها 490 حالة جديدة (يتضمن تعريف التفشي المعتمد تحديد حالتين أو أكثر من الحالات الإيجابية المرتبطة ببعضها البعض) ، وكلاهما يزداد للأسبوع الرابع على التوالي.

وسجلت إيطاليا اليوم زيادة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت 1411 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ 1367 حالة يوم الأربعاء نفسه وخمس وفيات ، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الأصلي في البلاد في 21 مارس ، تم تسجيل 263949 حالة إصابة و 35463 حالة وفاة.