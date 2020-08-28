مصرع 4 أشخاص فى انهيار مبنى سكنى بمدينة حلب السورية

وكالات

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طبقات في حي الصالحين في مدينة حلب السورية، ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أنه تم انتشال 3 جثث بينهم امرأة وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن ضحايا آخرين، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.