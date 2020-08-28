اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص فى انهيار مبنى سكنى بمدينة حلب السورية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:37 ص
مصرع 4 أشخاص فى انهيار مبنى سكنى بمدينة حلب السورية انهيار مبنى - أرشيفية
وكالات

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لقى 4 أشخاص مصرعهم فى انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طبقات في حي الصالحين في مدينة حلب السورية، ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أنه تم انتشال 3 جثث بينهم امرأة وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن ضحايا آخرين، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.


انهيار مبنى

سوريا

حلب

الإسعاف

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