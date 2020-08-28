مشروع 5 ملايين نخلة يجعل مصر فى مقدمة المصدرين.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حمادة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن مشروعات الإصلاح الزراعى التي نفذتها الدولة ساهمت بصورة كبيرة في زيادة الإنتاج المحلى من الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن ذلك كان له أثرًا إيجابيًا على زيادة الصادرات.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن زيادة الصادرات عوض الكثير على القطاع في ظل أزمة كورونا التي خفضت الكثير من الطلب، موضحًا أنه فيما يخص السوق المحلى فزيادة المعروض ساهمت كثيرًا في خفض الأسعار.

وعن المشروعات القومية في القطاع الزراعى أكد النجيب أن جميع المشروعات كانت سببًا في ضبط السوق المحلى في جميع أصناف الخضراوات حيث لدينا زيادة في النعروض تصل لـ30% في بعض الأصناف.

وأضاف النجيب أن مشروع الـ5 ملايين نخلة سيزيد من الإنتاج المصرى من التمور والتي تعد مصر أكبر الدول من حيث الإنتاجية قبل هذا المشروع لكن إذا بدأ انتاج تلك المشروع للسوق سيجعلنا أكبر المصدرين للتمور في العالم ولن يكون هناك دولة أخرى تنافس مصر في التمور.

جدير بالذكر أن مصر لديها ثروة كبيرة من النخيل تتراوح ما بين 13 – 15 مليون نخلة مثمرة، إلا أنها تحتل مرتبة متأخرة فى مجال صادرات التمور على المستوي الدولى مقارنة بتونس التى تحتل المرتبة الأولى فى التصدير رغم اعتمادها على صنف واحد من النخيل، ومصر تعول على الاستفادة من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل العربي المتميز لإنتاج تمور لأغراض التصدير إلى الخارج ضمن مشروع قومي لإنتاج تمور عالية القيمة فى محافظتي الوادي الجديد وأسوان.