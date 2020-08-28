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مراسلو تليفزيون اليوم السابع يرصدون فرحة المواطنين بعودة صلاة الجمعة.. فيديو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:35 م
مراسلو تليفزيون اليوم السابع يرصدون فرحة المواطنين بعودة صلاة الجمعة.. فيديو رصد فرحة المواطنين بعودة صلاة الجمعة

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تغطية خاصة أجراها تلفزيون اليوم السابع، لفرحة عودة صلاة الجمعة فى المساجد بجميع محافظات الجمهورية بعد منعها أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وقدمتها الزميلة حور محمد.

وأجرى تلفزيون اليوم السابع التغطية من خلال لقاءات من أمام مساجد الكبرى بمختلف محافظات مصر، الذين أكدوا أن مساجد مصر، استقبلت اليوم الجمعة، المصلين لأداء أول صلاة جمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من قرار الأوقاف غلق المساجد بسبب فيروس كورونا والذى اتخذته الوزارة فى 21 مارس الماضى، حيث انتهت الوزارة أمس الخميس من تعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، وفى 10 مشاهد نرصد أبرز الإجراءات التى قامت بها مديريات الأوقاف فى المحافظات لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا ومنع العدوى.

 

وأكد مراسلو تلفزيون اليوم السابع، أن المساجد شهدت المساجد، وضع لافتات على المساجد، لتنبيه المصلين بمنع الدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، كما وفرت بوابات تعقيم لتعقيم المصلين، لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة منذ إغلاق المساجد لأكثر من 5 أشهر، كما حرصت إدارة المساجد علي توزيع كمامات علي المصلين، أثناء دخولهم المسجد.


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