محافظ جنوب سيناء يأمر بتقديم الدعم الطبى لفتاة بمستشفى شرم الشيخ

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

قدمت المواطنة ريم حسين عودة 20 عاما، الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لقيامه بإصدار تعليماته لمستشفى شرم الشيخ الدولى فور وصولها، بتقديم الدعم الطبى الكامل لها وجميع الإجراءات الطبية تحت رعايته حتى تتماثل للشفاء، كما قام بزيارتها والاطمئنان عليها.

وكانت المريضة قد نقلت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى يوم 25 أغسطس 2020 مصابة بكسر فى الفقرة القطنية الأولى بالعمود الفقرى، نتيجة سقوطها من علو، وتم تثبيت الكسر وهى الآن تتماثل للشفاء.

وقالت المريضة إنه ليس غريباً على اللواء خالد فودة الذى لا يتوانى عن تقديم المعونة والدعم وخصوصاً فى مثل هذه الحالات لأبناء المحافظة .

كما قدمت المريضة الشكر والتحية للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولى مديرين وأطقم طبية بها لتوفيرهم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الشاملة لها.

من جانبه قدم المحافظ الشكر والاحترام لمديرمستشفى شرم الشيخ الدولى لتعاونه الدائم مع أبناء محافظة جنوب سيناء وإستعداده لتقديم الدعم لهم، وكذا جميع العاملين والأطقم الطبية بالمستشفى لتقديمهم الخدمة الطبية المتميزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.