محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى حرق القمامة والكهرباء عبر "اليوم السابع"

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلزام جميع المسؤولين بالمحافظة على التفاعل والتواصل مع المواطنين وبذل أقصى الجهود الممكنة لحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى إطار احترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

وأوضح محافظ الشرقية أنه دائم الاطلاع على الشكاوى الواردة عبر المواقع الإلكترونية وأمر جميع الجهات التنفيذية بالتعاون مع الفريق الذى تم تشكيله من قبل المحافظة لرصد ومتابعة هذه الشكاوى وتوفير كافة الحلول اللازمة لها تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن.

وفى هذا السياق وبخصوص ما نشر بموقع "اليوم السابع " تحت عنوان (أهالى عزبة أبو خليل بالشرقية يشكون من حرق القمامة بالشوارع ) والتى يتضرر فيها المواطن (م . ح . م) المقيم فى عزبة أبو خليل التابعة لمركز ومدينة فاقوس من تجمع القمامة وحرقها فى الشارع وتصاعد الأدخنة مما يضر بصحة المواطنين والأطفال وعليه تم الاتصال برئاسة مركز ومدينة فاقوس والتى أفادت بأن النقطة الوسيطة التى يتم تجميع القمامة بها من شوارع ومناطق المدينة تبعد عن المنطقة القاطن بها المواطن أكثر من 1300 متر تقريباً وأن الدخان الذى يشكو منه المواطن يأتى من على جسر المصرف الزراعى والذى يتم تطهيره كل فترة بمعرفه الصرف المغطى بفاقوس وينتج من تطهيره حشائش و خلافه و يقوم أصحاب الأراضى الموجودين بالمنطقة بإشعال النيران فيها خوفاً من انتشار الحشرات والفئران التى تضر الأراضى الزراعية الموجودة بالمنطقة وفيما يخص تجميع القمامة فأن المنطقة يوجد بها نقطة وسيطة لتجميع القمامة تبعد عن أقرب مسكن حوالى 800 متر و يتم رفعها بمعرفة سيارات المجلس ونقلها يومياً إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوى بالصالحية الجديدة وهى ملك الأهالى ولا يوجد أى اشتعال نيران داخل النقطة الوسيطة.

وإيماء إلى ما نشر بموقع " اليوم السابع " تحت عنوان (قارئ بالزقازيق يشكو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عن الاستهلاك الفعلى للعداد) والتى يتضرر فيها المواطن (م . أ) المقيم بكفر الإشارة التابع لمركز ومدينة الزقازيق من زيادة قيمة الفاتورة عن الإستهلاك الفعلى فى العداد وعليه تم الاتصال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى أفادت أن الشاكى منتفع بالاشتراك رقم 1/67/7/3 والاشتراك رقم 2/67/7/3 التابع لإدارة كهرباء غرب الزقازيق قطاع وسط الشرقية والاشتراك رقم 1/67/7/3 والقراءة بالعداد 50703 ك وات و القراءة بإصدار شهر 7/2020 هى 50121 ك بفارق 582 ك لصالح الشركة والاشتراك رقم 2/67/7/3 و القراءة بالعداد 39721 ك وات والقراءة بإصدار 7/2020 وهى 39633 ك وات بفارق 88 ك لصالح المشترك و الاشتراك مؤجل وله رصيد دفعات مستحق لصالح المشترك 402 جنيه وبذلك زالت أسباب الشكوى.

وبخصوص ما نشر بموقع "انفراد" تحت عنوان (قارئ بالشرقية يناشد المسئولين لتوفير مسكن بعد سقوط منزله بسبب السيول) والتى يتضرر فيها المواطن ( ا.أ. م) المقيم بقرية العارين التابعة لمركز ومدينة فاقوس من انهيار منزله فى السيول الأخيرة ولم يعد له ولأسرته مأوى وعليه تم الاتصال برئاسة مركز ومينة فاقوس والتى أفادت أن الوحدة المحلية بالبيروم التابع لها المواطن أوضحت أنه تم عمل معاينة على الطبيعة بمعرفة القسم الهندسى بالوحدة فى حينه وتبين وجود شروخ وتصدعات وانهيار فى الحوائط الداخلية وقد تم مناقشة الشاكى فى شأن إمكانية تخصيص شقة من شقق الإسكان الأولى بالرعاية بعد العرض على المحافظة وقد أفاد الشاكى أنه لا يرغب وأنه يطلب بناء منزله الذى أنهار بسبب الأمطار الغزيرة.

وعلى جانب آخر، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قام اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكليف الأستاذ وائل العايدى رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف بحل شكوى أهالى قرية الشيخ عيسى بسبب انسداد خط الصرف الصحى وتم على الفور التوجه لمكان الشكوى واستخدام معدات الوحدة المحلية بأولاد سيف وتسليك خط الصرف الصحى وإزالة أسباب الشكوى.

وأعرب الأهالى عن سعادتهم للاستجابة السريعة والفورية لحل المشكلة وقدموا الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم بكافة الطرق والتى ترد عبر وسائل التواصل الإجتماعى والواتس آب ،بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.



محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي قرية الشيخ عيسي بمركز بلبيس ويأمر بحلها فوراً



محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي قرية الشيخ عيسي بمركز بلبيس ويأمر بحلها فوراً