اليوم السابع
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ماكرون يحذر من اندلاع حرب أهلية فى لبنان

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:57 م
ماكرون يحذر من اندلاع حرب أهلية فى لبنان ماكرون خلال زيارته للبنان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الفرنسى، إيمانول ماكرون، إنه إذا تخلينا عن لبنان ستندلع حرب أهلية، فى سياق منفصل، قال ماكرون إنه أبلغ الرئيس الصيني أن سياستهم بشأن الجيل الخامس من الاتصالات تمليها السيادة الوطنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

كانت مصادر نيابية لبنانية، أعلنت اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بلدة قضاء جبيل، يوم الثلاثاء المقبل، لزرع أرزة فيها، بعد وصوله مساء الإثنين، وقبل لقائه بعدد من المسئولين.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، الأربعاء الماضى، أن الرئيس ماكرون سيزور العاصمة اللبنانية بيروت في أول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.

 

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