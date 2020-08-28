مؤشر نيكى يتراجع مع تأهب رئيس وزراء اليابان للاستقالة

رويترز

انخفضت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بأكبر قدر فى قرابة شهر بفعل أنباء عن أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى سيستقيل، ما يضع نهاية مفاجئة لحكومة مستقرة ومزيج سياسات من التحفيز النقدى والمالى القوى.

وتراجع المؤشر نيكى القياسى 2.65% خلال الجلسة قبل أن يغلق منخفضا 1.41% عند 22882.65 نقطة.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر مقرب من مسئول في الحزب الحاكم أن آبي، الذي تولى منصبه لمدة هي الأطول في البلاد، من المقرر أن يستقيل بسبب تدهور حالته الصحية بعد توليه منصبه لنحو ثماني سنوات.

وساهم تحفيز قوي نفذه آبي وتعاونه الوثيق مع البنك المركزي في تنشيط الأسهم اليابانية، إذ بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى في 27 عاما في 2008.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68% إلى 1604.87 نقطة فيما ارتفعت قيمة التداولات لأعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2.825 تريليون ين (26.60 مليار دولار).

وفقدت أسهم النمو 1.21% بينما استقرت أسهم القيمة تقريبا، إذ اشترى المستثمرون أسهم الشركات المالية وأسهم قيمة اخرى متراجعة عقب استراتيجة سياسة طويلة الأجل جديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسماح للتضخم بالارتفاع.

وقفز سهم داي-ايتشي لايف 4.4 بالمئة بينما ربح سهم تي اند دي هولدنجز 4.2 بالمئة. ومن بين البنوك، أضاف سهم ميزوهو 1.6 بالمئة بينما ربح سهم سوميتومو ميتسوي تراست 3.2 بالمئة وارتفع سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال 2.2 بالمئة.

على الجانب الآخر، باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وأخرى حققت أداء قويا في الآونة الأخيرة لجني الأرباح.

وهبط سهم سوني ومجموعة سوفت بنك 3.3 بالمئة لكل منهما. وتراجع سهم إم ثري لتشغيل خدمات الدعم الطبي خمسة بالمئة بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون لأدوات صناعة الرقائق 3.5 بالمئة.