مأساة أب.. حرمته مطلقته من رؤية أولاده وأوهمتهم أنه مدمن للابتعاد عنه

كتبت أسماء شلبى

أقام مطلق دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد مطلقته، وادعى فيه حرمانه من رؤية أطفاله منذ 10 شهور، بعد طلاقه وزوجته، وزواجها من أخر، ودفعها للأطفال بمناداته بـ"بابا"، ليؤكد:" تعرضه للملاحقة على يديها والتهديد على يد زوجها، وذلك لدفعي عن التنازل عن حقى بأطفالي، وإرغامي على عدم التواصل معهم، دون عذر، بعد امتناعها وتعسفها".

وأشار الأب لطفلين، أن مطلقته، تراوغ فى تمكينه من رعاية أطفاله، حتي تسقط حقه بإقامة دعوي قضائية، فى ظل رفضها تربية أطفاله بشكل مشترك، وإصرارها على حرمانه من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤيتهم.

وأضاف:" خلال 9 سنوات أحببت زوجتي وقدمت لها كلما أملكه، ولم أتخيل أن زواجنا وحبي لها، سينتهي بتلك الطريقة البشعة، بعد أن وقعت ضحية لاتهاماتها الكيدية وتشويه سمعتي، وقررت تطليقي واتهامي بالتقصير فى حقوقها الشرعية".

وذكر الزوج خ.ع.أ، البالغ من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة، أنه منح زوجته السابقة كافة حقوقها الشرعية عندما طلبت الطلاق، وصرحت بكراهيتها له، وعدم استطاعتها العيش برفقته، ولكنها بالرغم من ذلك داومت على افتعال المشاكل، وأصبحت دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة غير أدمية وتحرمه من رؤية أطفاله للضغط عليه.

وتابع:"لجئت لكل الجهات المختصة لمساعدتى لإقناعها بالسماح لي برؤية الأطفال دون فائدة، وعندما حاولت رؤيتهم حرضت خارجين عن القانون لمحاولة ضربي، ودفعت نجلى الأكبر بوصفى بالمدمن وإغلاق الهاتف فى وجهي".

وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا