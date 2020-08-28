اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:25 ص
ليبيا تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 12 الفًا و629 حالة، وذكر مركز مكافحة الأمراض، في بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل شفاء 101 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1310 حالات، فيما تم تسجيل وفاة 7 حالات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 226 حالة.


ليبيا

أخبار ليبيا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة