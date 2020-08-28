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لو عندك مشكلة فى فاتورة الكهرباء ومش عارف الحل؟ .. اقرأ التفاصيل

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:30 ص
لو عندك مشكلة فى فاتورة الكهرباء ومش عارف الحل؟ .. اقرأ التفاصيل مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء يوفرها قطاع الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وأوضح الجهاز الآليات التى يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته وهى كالاتي:

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- تقديم شكوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمى والبريد الإلكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

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