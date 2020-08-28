لجان مرور على مساجد الشرقية للتأكد من الإجراءات بصلاة الجمعة.. صور

وأكد خالد عبد العزيز "اليوم السابع" انه حيال عدم التزام اي أمام أو عامل أو التراخي في تطبيق عليه عقوبات مغلظة، مشيرا إلى أن الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور إنتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الإجتماعى ، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

والتشديد علي عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.