اليوم السابع
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لجان مرور على مساجد الشرقية للتأكد من الإجراءات بصلاة الجمعة.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:03 م
لجان مرور على مساجد الشرقية للتأكد من الإجراءات بصلاة الجمعة.. صور
الشرقية-إيمان مهنى

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أكد الشيخ خالد عبد العزيز مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية، أن وجهت لجان تفتيش للمرور على7771 مسجد عل مستوى المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بها والالتزام بتعليمات الوزايه في هذا الشأن تحت إشراف الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة. 
 
لجان-مرور-على-مساجد-الشرقية-للتأكد-من-تطبيق-الإجراءات-الاحترازية-خلال-صلاة-الجمعة-(1)
 
وأكد خالد عبد العزيز "اليوم السابع" انه حيال عدم التزام اي أمام أو عامل أو التراخي في تطبيق عليه عقوبات  مغلظة، مشيرا إلى أن الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور إنتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الإجتماعى ، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
 
والتشديد علي عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد. 
لجان-مرور-على-مساجد-الشرقية-للتأكد-من-تطبيق-الإجراءات-الاحترازية-خلال-صلاة-الجمعة-(2)
 
يذكر أن عدد المساجد المصرح إقامة صلاه الجمعه بها في محافظة الشرقية يصل الي7771 مسجد ويحظر ذلك علي الزوايا.
 
كما أكد الشيخ الدكتور عصام الصيفي أمام و خطيب مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، أنه العمال انتهوا من أعمال تعقيم وتطهير المسجد، استعداد لإقامة اول صلاة الجمعة، لافتا انهم  ملتزمون  بأعمال تطهير  و تطبيق الإجراءات الإحترازية، قبل و بعد الصلاة منذ فتح المساجد للصلاوات. 
لجان-مرور-على-مساجد-الشرقية-للتأكد-من-تطبيق-الإجراءات-الاحترازية-خلال-صلاة-الجمعة-(3)
 
وأضاف بقوله ل "اليوم السابع"، أن سيتم فتح أبواب المسجد قبل الصلاة 10 دقائق، و سيقف العمال على الأبواب لتاكد من إلتزام المصلين بالكمامات، و المصلية الخاصة به  و حيال حضور احد بدون كمامة سيتم منعه من الدخول. 
 
وأشار إلى أن مسجد مساحته 1100 متر مربع، و بذلك سيستوعب 250 مصلى  تطبيقا لنسبة 25 %،  و تنفيذا لذلك وضعت علامات التباعد بحيث متر و نصف بين كل مصلى. 
لجان-مرور-على-مساجد-الشرقية-للتأكد-من-تطبيق-الإجراءات-الاحترازية-خلال-صلاة-الجمعة-(4)
 
كانت اعلنت مديرية الاوقاف  الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور إنتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الإجتماعى ، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق والتشديد علي عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
 

 

مدير-اوقاف-الشرقيه
مدير اوقاف الشرقيه

 


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