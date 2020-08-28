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قيادة التحالف العربى تكشف تدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:54 ص
قيادة التحالف العربى تكشف تدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية التحالف العربى
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت قيادة التحالف العربى تدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، حسبما أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها، وكانت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، أعلنت اعتراض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران، فى المملكة العربية السعودية، مشيرة الى  الميليشيات الحوثية تواصل زرع الألغام البحرية عشوائيا، لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 3 صيادين  بالبحر الأحمر.

 

ومن جانب آخر أعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مقتل 3 صيادين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة الثانية فجرا "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري".

 

وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

 

كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

 

إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

 

 


التحالف العربى

الحوثيين

السعودية

اليمن

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