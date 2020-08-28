اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. المصريون يؤدون صلاة الجمعة فى أحضان بيوت الله

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:11 م
فيديو.. المصريون يؤدون صلاة الجمعة فى أحضان بيوت الله صلاة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أكثر من 5 أشهر استقبلت بيوت الله فى مصر المصلين بعد 20 أسبوعا من الغلق الإجبارى الذى فرضته الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، ومع أول صلاة جمعة بعد الغلق ودعت المساجد آذان النوازل، لتستقبل المصلين الذين توافدوا من شوارع المحروسة، ملتزمين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى.
 
وأتت أول خطبة ألقاها خطباء وزارة الأوقاف بعنوان "الأمل حياة" ومن مسجد محمد على بالقلعة فى القاهرة خطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وألا يحرمنا من صلاة الجمعة والجماعة مرة أخرى.. فاللهم إنا ضعفاء فقونا ومكروبون ففرج كربنا وعاملنا بما أنت أهله.
 

صلاة الجمعة

فتح المساجد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيدة في الشرقية توزع "أرز بلبن" احتفالا بعودة صلاة الجمعة.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:51 م

أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفة في صلاة الجمعة ووداعًا آذان النوازل.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:45 م

أذان الجمعة بصيغته الأساسية بمسجد عمر بن عبد العزيز فى بنى سويف

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:44 م

أول صلاة جمعة فى المحافظات بلا مخالفات.. محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين بعد انتهاء الصلاة.. وكيل الأوقاف يؤكد أن الإسلام دين الأمل والحياة.. ومحافظ الوادى الجديد يتابع الإجراءات الاحترازية بالمساجد.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة