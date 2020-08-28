فوكس نيوز: خطاب ترامب قبول الترشح أهم خطاب فى حملته الانتخابية 2020

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ألقى الخطاب الأهم فى حملته الانتخابية لعام 2020 فجر الجمعة عند قبوله ترشح الحزب الجمهورى للترشح لولاية ثانية من البيت الأبيض.

وأوضحت الشبكة، أن ترامب استهدف منافسه جو بايدن ورسم تباينًا واضحًا بينه وبين المرشح الديمقراطي، حيث أكد "لن يكون أي شخص آمنًا في أمريكا بايدن".

أثناء إلقاء خطاب قبول إعادة ترشيح الحزب الجمهوري مباشرة من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أثناء اختتام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع ، أكد الرئيس دونالد ترامب أن "جو بايدن ليس منقذًا لروح أمريكا - إنه المدمر لوظائف أمريكا ، وإذا أتيحت له الفرصة ، فسيكون المدمر للعظمة الأمريكية ".

ولإثبات قدرته على قيادة البلاد لمدة أربع سنوات أخرى ، أكد أنه أوفى بوعوده متعهدا بأنه "في فترة ولاية جديدة كرئيس ، سنبني مرة أخرى أعظم اقتصاد في التاريخ - سنعود بسرعة إلى التوظيف الكامل ، دخول مرتفعة وازدهار غير مسبوق. "

لكن ترامب استخدم أيضًا خطابه والمؤتمر بأكمله الذي استمر أربعة أيام لإحداث تغيير في المنافسة لاسيما بعد أن جاء على مدى شهور خلف نائب الرئيس السابق في استطلاعات الرأي العام الوطنية ، والأهم من ذلك ، في استطلاعات الرأي في ساحة معركة الانتخابات العامة الرئيسية. .

وقالت الشبكة إن الرئيس يهدف إلى إعادة ضبط السباق في وقت تسيطر فيه معركته فى مكافحة أسوأ جائحة تصيب العالم منذ قرن - والاقتصاد المنكمش بشدة بسبب فيروس كورونا - على أذهان الناخبين.