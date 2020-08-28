فرنسا تبدأ تطبيق قرار تعميم ارتداء الكمامات فى مختلف أنحاء باريس

كتب: أحمد علوى

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا بدء التطبيق الرسمي لارتداء الكمامات في جميع انحاء باريس بلا استثناء، بدياية من الثامنة من صباح اليوم، على ان يشمل القرار المناطق المغلقة والمفتوحة.

فبعد مرسيليا ، جاء دور باريس ومدنها الداخلية، وأعلنت المساعدة الصحية لعمدة العاصمة باريس ، آن سوريس ، على قناة BFMTV الفرنسية، أن ارتداء قناع في الهواء الطلق سيكون الآن إلزاميًا في جميع أنحاء العاصمة ، اعتبارًا من الجمعة 8 صباحًا، ويشمل المشاة والمتجولين في الأماكن العامة، ومستخدمي الدراجات، والدراجات البخارية ، وأجهزة التنقل الشخصية الأخرى ، سواء كانت آلية أم لا.

يذكر ان رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس، كان قد اعلن أمس الخميس قرار بأن ارتداء الكمامات ليس فقط فى الأماكن المعروفة بالـ"حمراء"، وإنما فى مختلف أنحاء العاصمة باريس، على أن يكون الأمر أجباريا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى، قد دعا الفرنسيين إلى التحلى بـ"روح المسئولية" لوضع الكمامات، متمنياً أن يشعر الجميع بأنهم معنيون فى المعركة ضد الوباء الذى لا يزال يتفشى فى فرنسا.

وأوضح كاستيكس عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شىء، تتحمل قسطها من المسئولية... لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون فى المعركة ضد الوباء".

وأضاف كاستيكس أنه "ليس ثمة أى عنصر على حد علمى، يسمح بالقول إن كوفيد-19 قد تراجع بقوة"، مشيراً إلى أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.