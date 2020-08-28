اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:09 م
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علماء بريطانيون يطورون أول نموذج فأر يستطيع التغلب على فيروس كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:00 م
علماء بريطانيون يطورون أول نموذج فأر يستطيع التغلب على فيروس كورونا أول فأر فى المختبر يقتل كورونا
كتبت إيناس البنا

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طور علماء الجيش البريطانى أول نموذج فأر قاتل لـ فيروس -CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، وذلك باستخدام الفئران التي تم تعديلها وراثيا للتعبير عن جين ACE2 البشري، وهي آلية رئيسية يدخل من خلالها الفيروس إلى الخلايا البشرية.بالإضافة إلى تسليط الضوء على التسبب في مرض كوفيد -19 ، يساهم هذا العمل بشكل مباشر في تطوير الإجراءات الطبية المضادة للفيروس.
 
الورقة البحثية للفريق البحثى في معهد البحوث الطبية التابع للجيش الأمريكي للأمراض المعدية ، ظهر على الإنترنت هذا الأسبوع في مجلة JCI Insight ، وهي مجلة نشرتها الجمعية الأمريكية للتحقيقات السريرية.
 
اول فأر فى المختبر يقتل فيروس كورونا
اول فأر فى المختبر يقتل فيروس كورونا
 
يعد تطوير نموذج حيواني صغير يعكس مسار المرض البشري، خطوة أساسية في تطوير اللقاحات والتشخيصات والعلاجات لمكافحة هذه الأزمة الصحية الدولية.وكشفت الأبحاث السابقة عن فيروس سارس،  الفيروس المسئول عن التفشي العالمي لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة عام 2003 ، أن الفيروس يرتبط بالخلايا المستهدفة عن طريق التفاعل بين بروتين سبايك الفيروسي والإنزيم المضيف المحول للأنجيوتنسين 2 ، أو البروتين ACE2.
 
يستخدم فيروس كورونا الجديد ، ، نفس الآلية لإصابة الخلايا، ومع ذلك ، في الفئران العادية ، لا يرتبط الفيروس بسهولة بـ ACE2 ، مما يجعل من الصعب دراسة مسار العدوى، لذلك استخدم الفريق نوعًا خاصًا من الفئران يسمى K18-hACE2 ، والتي تم تربيتها خصيصًا باستخدام بروتين ACE البشري بدلاً من نسخة الفئران، وتم تطوير سلالة الفئران هذه ، التي تم تطويرها لتفشي فيروس سارس الأصلي من قبل مختبر ستانلي بيرلمان في جامعة أيوا في أوائل القرن الحادي والعشرين ، وتم إنتاجها مؤخرًا في مختبر جاكسون.
 
 
استخدمت الدراسة مجموعتين من 14 فأر K18-hACE2 ، مصابة بجرعتين مختلفتين من  كوورنا -CoV-2 تدار عن طريق الأنف ، لمحاكاة كيفية تعرض البشر للفيروس، وتضم كل مجموعة سبعة ذكور وسبع إناث. 
 
في اليوم الثالث ، تم قتل 4 فئران لكل مجموعة لتقييم شدة المرض ، في حين تم رصد الفئران العشرة المتبقية لكل مجموعة لمدة تصل إلى 28 يومًا.
و بشكل عام ، أصيبت الفئران K18-hACE2 بمرض حاد ، بما في ذلك فقدان الوزن ، وإصابة الرئة ، وعدوى الدماغ ، واستسلمت في النهاية للمرض ، وفقًا للمؤلفين، بالإضافة إلى ذلك ، أصاب الفريق 3 أنواع أخرى من الفئران بجرعة تحدي من الفيروس، وثبت أن هذه الحيوانات لم تفقد وزنها ولم يستسلم أحد للمرض.
 
 

اصابات كورونا

فئران تحارب كورونا

فأر يتقل كورونا

COV2

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