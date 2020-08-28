ضبط 27 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة على مستوى العاصمة.

وأسفرت حملات شرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة عن ضبط 27 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وكشف دراسات على تأثير عوادم السيارات على صحة الإنسان ومنها:

أ) أول أكسيد الكربون (ظهور حالة الإغماء أو الدوار، قلة النشاط عند الأفراد، تصل درجة التأثير إلى التسمم فى التركيزات العالية).

ب) أكاسيد النيتروجين (أمراض صدرية خاصة لدى الأطفال، تهيج الحنجرة والعين، تكوين الطبخن "ضباب ودخان"، المساهمة فى زيادة تركيز الأوزون الأرضى).

ج) أكاسيد الكبريت (حدوث أضرار بالغة بالجهاز التنفسى، تكوين الأمطار الحمضية). د) أكاسيد الرصاص (أضرار صحية من خلال تعطيل عمل الأنزيمات، فقر الدم، التخلف العقلى لدى الأطفال، التأثير الحاد على العظام).

هـ) الإشعاع (استنشاق الغازات المشعة يؤدى إلى سرطان الرئة، عتمة العين، العقم، عيوب وراثية "وهذه الأضرار حسب مستويات التعرض").

و) الأوزون (غاز الأوزون يسبب تهيج الحنجرة، صعوبات فى التنفس، ورشح العيون). متوسط الإصابة بالأمراض الناتجة عن التعرض لعوادم السيارات فى الوطن العربى تبلغ 40%.