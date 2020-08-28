ضبط مصنع غير مرخص لانتاج كمامات كورونا بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (850,000 كمامة قماش تحت التصنيع- 3 طن قماش- 352 كيلو جرام "أستيك، دعامات بلاستيك"- 10500 عبوة وكرتونة تعبئة- 4 ماكينات تصنيع- 10 مكبس- 4 "ميزان، كمبروسر") داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا.. حيث تم ضبط (المدير المسئول عن المصنع) لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص, وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.