اليوم السابع
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صور.. محافظ جنوب سيناء يهنئ فريق عمل التحول الرقمى لإنهاء الربط الإلكترونى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:08 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يهنئ فريق عمل التحول الرقمى لإنهاء الربط الإلكترونى فريق عمل التحول الرقمى
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فريق عمل التحول الرقمى بالمحافظة، لإنهاء الربط الإلكترونى بين الديوان العام ومدن المحافظة، وأثنى على العمل عقب التأكد من تفعيله مع وفد وزارة المالية ضمن مشروع التحول الرقمي.

كما يذكر أنه يتابع عن كثب فريق الدعم الفنى بالمحافظة بصدد الانتهاء من برنامج الموارد البشرية، وجارى الآن السعى للخطوات التنفيذيه لبرنامج ميكنة المخازن.

وتمت تجربه مجموعة من التطبيقات لميكنة الأعمال الإدارية والروتينية بالمحافظة، وذلك فى ضوء خطة الدولة فى تطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي.

كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ  سناء عادل عزيزواصف" احدى ممثلات المجتمع المدنى بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لحل مشكلة الكلاب الضالة بالشوارع عن طريق إجراء عمليات تعقيم لايقاف التناسل وخاصة للاناث وكذا تعقيم الكلاب ضد السعار مع وضع علامة بالأذن لبيان حالة الكلب بأنه آمن .

وتم بحث تخصيص مكان للجمعية حيث انها غير هادفة للربح  بمنطقة السفارى بشرم الشيخ لاستغلاله لايواء بعض الكلاب الضالة .

يشار إلى أن الجمعية قامت بعمل 95 عملية جراحية لتعقيم الكلاب خلال ثلاثة أشهر 88 عملية منهم إناث عن طريق أطباء بيطريين بشرم الشيخ بالتعاون مع جمعية إيساف بالقاهرة والجهاز التنفيذى بالمحافظة والطب البيطرى بجنوب سيناء حيث تم الاستعانة بصيادين كلاب متخصصين.

وتم التشاور حول استمرار تلك العمليات ومنع قتل الكلاب فى مدينة السلام شرم الشيخ للحفاظ على المظهر الحضارى امام دول العالم.

 

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