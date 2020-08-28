صور.. تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أملاك الرى والمصارف بالبحيرة والمنوفية

فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بإجمالى مساحة 6930 م2 وذلك بالتنسيق مع الأمن والرى والوحدات المحلية لمركزى إدكو والرحمانية، وذلك على النحو التالى :-

* تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على مصرفى ادكو الرئيسى والطلمبات الرئيسى عبارة عن مبان خرسانية وزراعات بمساحة 1948م2.

* تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة مبانى (أسوار من الطوب ومبانى وعشش ومواسير صرف صحى) على مصرف الرحمانية ومصرف فرع الرحمانية بمساحه 4982 م2 بزمام هندسة صرف الرحمانية.

وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار إزالة كافة التعديات دون استثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة استكمالا لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الري بناحية كفر سنجلف التابعة للوحدة المحلية بفيشا الصغري ، حيث تم تنفيذ عدد (9) حالات إزالة على أملاك الرى علي مساحة 1275م2 ، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وردع المخالفين .

وتأكيداً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الجهود والحملات لإزالة الإشغالات وعودة الأمن والانضباط للشارع بنطاق المحافظة ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية وبحضور اللواء أحمد فاروق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات والأرصفة المخالفة بالإضافة إلي فض الأسواق بنطاق المدينة ، أسفرت عن تحرير 49 محضر إشغال طريق ، و 149 حالة ضبط وكذا 205 حالة إزالة فورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بحملة إشغالات مكبرة شملت شوارع وميادين المدينة ، أسفرت عن تحرير 14 محضر ، و 203 إزالة فورية، بالإضافة إلي 28 حالة ضبط .

يأتي هذا في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.