صور.. تعقيم 4057 مسجدا بالمنوفية استعدادا لإقامة صلاة الجمعة بعد توقفها

المنوفية - محمد فتحى

أجرى المئات من المتطوعين والعاملين بمساجد محافظة المنوفية، وهى المساجد التى تستقبل المصلين لإقامة شعيرة الجمعة (4057) مسجدا فى المرحلة الأولى من إجمالى (5592) مسجدا حكوميا وأهليا بنطاق المحافظة، حملات لتطهير المساجد وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه شدد أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المديرية قامت بحملة واسعة النطاق لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعداداً لاستقبال إقامة صلاة الجمعة .

وأكد على عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بدخول الجنائز أو إقامة صلاة الجنائز أو عقد القران أو أى تجمعات داخل المساجد وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، وتمنع صلاة الجمعة فى الزوايا التى توجد بجوار المساجد والأقل من 100متر، كما يمنع إقامة الصلاة خارج محيط المسجد إلا فى وجود ساحة لا تعوق حالة المرور .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد .

فيما ناشد محافظ المنوفية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بشروط وزارة الأوقاف المصرية لفتح المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ،وذلك لعودة الحياة لطبيعتها لكافة الأنشطة داخل البلاد وعودة إقامة شعيرة الجمعة .