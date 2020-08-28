صور ..تأمين أعمدة الإنارة وتركيب أبواب عازلة وسط الإسكندرية استعدادا لفصل الشتاء

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الآجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية،بأعمال تأمين أعمدة الاضاءة العامة بطريق الكورنيش، وتركيب ابواب بلاستيكية عازلة،وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بحي وسط،واستعدادا لفصل الشتاء.

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم أن استعدادات الشتاء جاءت وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط؛ وتحت اشراف ادارة الكهرباء بالحي ، وفي اطار اعمال عزل وتامين الأعمدة والكابلات وتدعيم شبكة الاضاءة العامة

من جهه أخرى وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كافة المخلفات والرديم علي جانبي محور المحمودية نطاق الاحياء ، واصل حي وسط اليوم أعماله بمحور المحمودية برفع 12 طن مخلفات رديم واتربة بمحور المحمودية نطاق الحي. كما قامت في سياق متصل برفع 18 طن مخلفات متنوعة من شارع بلقيس بالحضرة.

وقد تمت الاعمال وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي ؛في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بمحور المحمودية ؛ ورفع كفاءة اعمال النظافة بالحي ،كما شن الحى حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق ،بناءا علي توجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ؛ وتم خلالها ضبط عدد من حالات الاشغالات المتنوعة لفتح الشوارع أمام المارة والمرور ،رفع وإزالة عدد كبير من الحواجز ، الاحجار، والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات.

وكذلك تم شن حملة مكبرة لفرض الانضباط والتصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات بمنطقة محرم بك، توجهت الي شوارع:محرم بك ،عبد القادر الغريانى، الرصافة ،منشا ،وزين العابدين ؛ وتم خلالها ضبط عدد كبير من حالات الاشغالات والتعديات ،وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط.

تأمين أعمدة الانارة



تأمين أعمدة الانارة