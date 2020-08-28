شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1243) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته ( 5 طن "دهون) محظور تداولها معبأة داخل أكياس ، قام المذكور بتجميعها تمهيداً لبيعها بإعتبارها دهون حيوانية لإستخدامها فى إنتاج مصنعات اللحوم بغرض الغش والتدليس طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية بأنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته ( 2 طن "هياكل دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية) وبحوزته ( 3 طن "أسماك مملحة") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) وبحوزته ( 28 طن محضرات طعام "كاتشب – مايونيز – مرقة دجاج سريعة التحضير") بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته ( 5,140 طن سلع غذائية "زيت طعام – طحينة") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (بمحافظة الشرقية) وبحوزته ( 8 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات مجهول المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) وبحوزته ( 1000 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض) مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .