شجاعة شرطي تساهم في ضبط سيارة مسروقة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

ساهمت شجاعة وبسالة أحد أفراد الشرطة في ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء قيادته سيارة نقل سبق سرقتها، بعد مطاردة أمنية ناجحة من قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة.

وتمكن رجال الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال قيادته سيارة نقل قام بسرقتها من منطقة المعادى بالقاهرة، وذلك أثناء قيام القوة بحملة مرورية بطريق القاهرة ـ أسيوط الزراعى بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس ، وأثناء استيقاف سيارة نقل لم يمتثل قائدها محاولاً الفرار بها هارباً، قام أحد أفراد القوة بالعدو خلف السيارة والصعود إلى صندوقها الخلفى بكل شجاعة معرضاً حياته للخطر ، وإستطاع والقوة المرافقة له من استيقاف السيارة والسيطرة على قائدها وضبطه ، حيث تبين أنه " بدون عمل – سبق إتهامه فى قضية سرقة مسكن ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنة فى قضية سرقة" ، وبإستدعاء مالك السيارة "مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة"، حيث أكد اكتشافه صباح اليوم سرقة السيارة ملكه من أمام سكنه بمنطقة المعادى ، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه واقعة سرقة السيارة بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



الشرطي أعلى السيارة



الشرطي يقفز على صندوق السيارة