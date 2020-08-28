وأفاد بيان للهيئة الروسية، اليوم الجمعة، بأن 209 آلاف و437 شخصًا في روسيا مازالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي، مضيفًا أنه تم إجراء 327 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن أمس الخميس أن السلطات الصحية بدأت بتوزيع اللقاح المضاد لكورونا على المؤسسات الطبية بموسكو في إطار اختبارات ما بعد التسجيل.

وقال موراشكو، في تصريح صحفي، "بدأنا بتوزيع الكميات الأولى من اللقاح في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة".

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي ترخيصا لمركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة للبدء في اختبارات ما بعد تسجيل اللقاح.