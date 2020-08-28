رحلات الكروز السعودية تنطلق لأول مرة فى البحر الأحمر بنسبة إشغال 75%

كتبت آمال رسلان

انطلقت أولى رحلات سفن "الكروز" السياحية فى السعودية، عبر ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها وذلك ضمن الفعاليات والمبادرات التي بدأت منذ انطلاق موسم صيف السعودية "تنفس".

وقالت وكالة النبار السعودية ان سفينة "سيلفر سبيريت" أبحرت وعلى متنها "450" سائحاً متوجهة إلى الرأس الأبيض ، ويلقى السائحون على متن مثل هذه الرحلات السياحية منظومة من البرامج التي يقدمها متخصصون من الطراز العالمي، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مما يضمن الاستفادة القصوى من المواقع الجغرافية المتميزة لساحل البحر الأحمر والتعرف على ما يكتنزه من جزرٍ ساحرة تشبع رغبات المصطافين .

وقُدمت كافة الخدمات اللوجستية للسفينة "سيلفر سبيريت" لإتمام رحلات "الكروز" بالمملكة وذلك بكفاءات تشغيلية في الموانئ السعودية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، فيما يعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن "الكروز السياحية" لاكتشاف خفايا البحر الأحمر وما يتميز به من سواحل وجزر وذلك على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم.

ويأتي تنظيم هذه الرحلات البحرية الترفيهية على متن السفينة السياحية الفاخرة "سيلفر سبيريت" المعتمدة لتسيير الرحلات البحرية داخل المملكة، ضمن صيف السعودية "تنفس" مما يمثل الهوية الرسمية لتنشيط السياحة في المملكة والترويج لها، حيث شُغلت هذه الرحلات بالتعاون بين جهات عديدة، من ضمنها وزارة الثقافة، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وكشف المدير التنفيذي للإستراتيجية بشركة البحر الأحمر للسفن السياحية غسان خان أن رحلات "الكروز" انطلقت بواقع 75% من طاقتها التشغيلية التي تصل إلى 608 ركابٍ، وذلك تحقيقاً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، بتوفير مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وقال: إن السفينة الحالية ستبحر 16 مرة خلال فترة فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس" بواقع رحلتين في الأسبوع، رحلة لمدة 3 ليال تنطلق من ميناء الملك عبدالله وتتوقف في الرأس الأبيض والعودة لميناء الانطلاق، فيما تنطلق الثانية 4 ليالٍ من ميناء الملك عبدالله وتتوقف في الرأس الأبيض قبل أن تبحر إلى جزيرة سندالة في نيوم والتي تقع بالقرب من خليج العقبة.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية دعمها لخطوات السعودية بإستعادة النشاط السياحى بعد أزنة فيروس كورونا، وهاصة اعلانها بدء تشغيل رحلات سياحية بحرية فى البحر الاحمر لاول مرة. وقالت المنظمة فى بيان ان المملكة عضو نشط للغاية في منظمة السياحة العالمية ، والمملكة العربية السعودية مصممة على تعزيز السياحة من أجل التنمية.