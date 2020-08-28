اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:01 م
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حقن 5 متطوعين جدد بلقاح أكسفورد لكورونا بالهند

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:00 م
حقن 5 متطوعين جدد بلقاح أكسفورد لكورونا بالهند حقن المتطوعين باللقاح
كتبت هند عادل

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تلقى 5 متطوعين جدد جرعات من لقاح أكسفورد COVID-19 المرشح في منطقة بيون الهندية كجزء من المرحلة الثانية من التجربة السريرية التي تم إطلاقها بحثًا عن لقاح ضد العدوى الفيروسية التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى .ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تلقى ثلاثة من المتطوعين لقاح أكسفورد COVID-19 المرشح في كلية الطب بهارتي فيديابيث ومستشفى في مدينة بيون.

تم تلقيح متطوعين آخرين بلقاح أكسفورد COVID-19 المرشح في مستشفى ومركز الأبحاث KEM في Vadu في Shirur tehsil ، على بعد 30 كم من بيون.

في وقت سابق ، تم إعطاء متطوعين ، يبلغان من العمر 32 و 48 عامًا ، حقنة من لقاح كوفشيلد الأسم الذى أطلق على لقاح أكسفورد بالهند  والذي يصنعه معهد أمصال الهند يوم الأربعاء عندما بدأت المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح.

قالت الدكتورة سونيتا بالكار ، المسؤولة عن البحث: " تم إعطاء ثلاثة متطوعين آخرين  امرأتان ورجل  لقاح مرشح بعد تقاريرهم عن اختبار RT-PCR لـفيروس كورونا وجاء اختبار الأجسام المضادة سلبيًا".

وفي الوقت نفسه ، قالت السلطات في مستشفى ومركز الأبحاث KEM إن خمسة متطوعين تم فحصهم وأن تقارير COVID-19 جاءت سلبية بالنسبة لهم جميعًا.

وفي الوقت نفسه ، فإن المعايير الصحية الحيوية للمتطوعين ، الذين تم إعطاؤهم لقاح أكسفورد COVID-19 المرشح في كلية الطب ومستشفى بهارتي فيديابيث يوم الأربعاء، طبيعية ، حسبما قال نائب المدير الطبي للمنشأة الطبية الدكتور جيتندرا أوسوال.

وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور سانجاي لالواني في وقت سابق إن جرعة اللقاح ستتكرر على المتطوعين بعد شهر واحد، معلنا إن 25 مرشحا سيحصلون على اللقاح في الأيام السبعة المقبلة.


لقاح

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

تجارب لقاح كورونا

كورونا نيوز

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