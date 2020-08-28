تونس تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 110 إصابات محلية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3324 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 73 حالة اثر تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ، 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 120 حالة محلية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس بلغت 3207 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 71 شخصًا.