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بعد حكم حبسها عامين..

تهم قادت سما المصرى فى قضية ريهام سعيد لخلف القضبان.. تعرف عليها

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:30 ص
تهم قادت سما المصرى فى قضية ريهام سعيد لخلف القضبان.. تعرف عليها ريهام سعيد وسما المصرى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز الاتهامات التى قادت سما المصرى للحبس سنتين.

-الاعتداء على القيم الأسرية.

-سب الإعلامية ريهام سعيد.

-توجيه ألفاظ وعبارات خادشة للحياء.

-نشر أخبار وشائعات عن الإعلامية ريهام سعيد.

وحصل "اليوم السابع" على أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى" فى القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها سما المصرى بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".

وأوضح أمر الإحالة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية.

-قذفت عن طريق تليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".

-نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 


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