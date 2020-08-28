تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث نجحت فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط ( 2 شركة – مخزن "بدون ترخيص") يحتويان على (116,5 طن أعلاف حيوانية وأسماك) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق محافظة كفرالشيخ .

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة في ضبط (3) مجزر وثلاجة "بدون ترخيص" تحوى (66 طن فيليه دجاج ودجاج مُجمد ومقطعات دجاج – 100 كيلو جرام ملح طعام – 150 هياكل وأرجل دواجن – 2,357,5 طن دواجن مُجمدة وفيليه ودبوس) مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى وبدون بيانات ومذبوجة خارج المجازر الرسمية بالمخالفة للقانون بنطاق محافظة كفرالشيخ ، وكذا ضبط (3) مصنع ومركز ومخزن بدون ترخيص تحوى (16 طن مواد غذائية – 13000 عبوة أيس كريم) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات بالمخالفة للقانون بنطاق محافظة القليوبية .

وتمكنت الجهود في مجال الصحة العامة في ضبط (2) مصنع ومطبعة بدون ترخيص تحوى (10 طن مواد خام من مخلفات جلود الحيوانات – 3 طن لغراء – 5 طن مخلفات زجاجية ومطامية – 125 عبوة منتج نهائى لشيش زجاجية – 3 طن مواد خام عبارة عن أحبار وأكوام من الورق الأبيض والملون – 3500 نسخة من كتب دراسية للمراحل التعليمة المختلفة) مغشوشة ومقلد وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة للقانون بنطاق محافظة القليوبية .

وأثمرت الجهود في مجال المنشأت الصناعية في ضبط (9) مصانع طوب بنطاق محافظة كفرالشيخ .. لعدم وجود سجل الحالة البيئية ومخالفة الإشتراطات البيئية وعدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية بالمخالفة للقانون بنطاق محافظة كفرالشيخ .

ونجحت الجهود في مجال عوادم السيارات في ضبط (27) سيارة بنطاق محافظة القاهرة..لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (50) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (5) مخالفات لوحدات نهرية بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط عدد (116) قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية ورسو مخالف بنطاق المنطقة المركزية.