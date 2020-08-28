تسمم ربة منزل وأبنائها الثلاثة عقب تناولهم طعاما فاسدا بجهينة سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

استقبل مستشفى جهينة المركزى، فى محافظة سوهاج، ربة منزل وأنجالها الثلاثة مصابين " آلام بالبطن وقئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد" وتم حجزهم بقسم الباطنة. بالمستشفى تحت الرعاية الطبية العاجلة والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتسمم أسرة كاملة بحالة تسمم وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوصول عدليه إ م 35 سنة ربة منزل والطفله فاطمة م ص 6 سنوات والطفلة أسماء م ص 4 سنوات والطفل عبد الرحمن م ص 3 سنوات أنجال الأولي ويقيمون بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز إلى مستشفى جهينة المركزى مصابين " آلام بالبطن وقئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج العام.

بالانتقال وسؤال جدهم لوالدهم المدعو صدقي ص أ ع 77 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.