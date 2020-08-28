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أجرت روسيا فى منطقة القطب الشمالى تدريبات عسكرية بمشاركة أكثر من 50 سفينة للقوات البحرية الروسية وحوالي 40 قطعة من سلاح الطيران للتدريب على إطلاق الصواريخ ، وقال القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك":" إن القوات، التي تشارك في هذه التدريبات، تضم أكثر من 50 سفينة ومركب حربية وحوالي 40 قطعة من سلاح الطيران ".