وأضاف:"أن هذه السفن قامت في وقت سابق بإطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه تجري زيادة حجم القوات الروسية في القطاع الروسي من منطقة القطب الشمالي من أجل تنميته الاقتصادية، وتابع القائد العام للقوات البحرية الروسية:"أن السفن والغواصات والطائرات قامت بالتعاون مع بعضها البعض بالعمل ضد هدف معقد مشترك" ، معربا عن ارتياحه لحسن أداء التدريبات.