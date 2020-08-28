أجرت روسيا فى منطقة القطب الشمالى تدريبات عسكرية بمشاركة أكثر من 50 سفينة للقوات البحرية الروسية وحوالي 40 قطعة من سلاح الطيران للتدريب على إطلاق الصواريخ ، وقال القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك":" إن القوات، التي تشارك في هذه التدريبات، تضم أكثر من 50 سفينة ومركب حربية وحوالي 40 قطعة من سلاح الطيران ".
وأضاف:"أن هذه السفن قامت في وقت سابق بإطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه تجري زيادة حجم القوات الروسية في القطاع الروسي من منطقة القطب الشمالي من أجل تنميته الاقتصادية، وتابع القائد العام للقوات البحرية الروسية:"أن السفن والغواصات والطائرات قامت بالتعاون مع بعضها البعض بالعمل ضد هدف معقد مشترك" ، معربا عن ارتياحه لحسن أداء التدريبات.
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