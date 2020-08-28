"بيطرى الشرقية" تحرر 3 محاضر وتضبط 240 عبوة دواء مخالف فى أبو حماد

الشرقــية إيمان مهنى

شنت مديرية الطب البيطرى حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز أبو حماد لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

ومن جهته، أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطرى بالشرقية (إدارة الخدمات) بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ومدينة أبو حماد لضبط سوق الدواء البيطرى ولضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن تحرير (3) محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط (240) عبوة لـ ( 13) صنف دواء بيطرى مخالف (منتهى الصلاحية - مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.